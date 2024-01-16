Военный эксперт рассказал о новой системе защиты танков от FPV-дронов Военэксперт Литовкин: новая система РЭБ для танков выводит из строя FPV-дроны

Фото: МО РФ

Kомплекс РЭБ

Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) выполняют множество задач на поле боя, в том числе воздействуют на беспилотники противника, заявил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Он рассказал о новой разработке ЗМХ «Сания», которая устанавливается на бронетехнику и призвана обнаруживать и выводить из строя FPV-дроны.

Появилась новая разработка ЗМХ «Сания». Она проходит испытания на российской бронетехнике в реальных боевых условиях сейчас. Когда комплекс будет доработан, его запустят в производство в больших количествах. Главная его задача — обнаружить и вывести из строя FPV-дроны противника. Действует он на расстоянии в пределах одного километра, — заявил Литовкин.

Он добавил, что комплексы РЭБ востребованы в зоне проведения спецоперации в связи со множеством параметров. Они предотвращают полеты дронов противников, а иногда разворачивают их в обратную сторону, заглушают системы связи и уничтожают радиоэлектронные системы.

Мы активно развиваемся в этом направлении, в зоне СВО появляются новые комплексы РЭБ, которые совершенствуются по мощности сигнала, по дальности применения, по возможности функционировать в любой обстановке, — резюмировал Литовкин.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о ключевой особенности российских беспилотников-бомбардировщиков «Инферно». По его словам, эти дроны невосприимчивы к системам радиоэлектронной борьбы.