Военный эксперт рассказал, когда новый самолет придет на смену Ил-76 Летчик Попов: новый самолет сменит Ил-76 с началом производства двигателя ПД-35

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые транспортные самолеты придут на смену Ил-76 и Ил-96 с запуском в производство нового авиадвигателя ПД-35, рассказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт, заслуженный военный летчик России генерал-майор в отставке Владимир Попов. По его словам, эти машины могут быть похожи на существующие внешне, но фактически это будут совершенно новые самолеты с более широкими возможностями.

Например, двигатель ПД-35, который может иметь тягу на взлете до 40 тонн, позволит ставить на одно крыло не два двигателя, как сейчас, а всего по одному. Конечно, это потребует переделки крыла и фюзеляжа, но в итоге сделает самолет легче и экономичнее. А еще можно будет увеличить объем топливных баков, что позволит летать новым самолетам на большее расстояние. Я думаю, что в перспективе пяти — семи лет мы увидим уже серийные двигатели ПД-35, — сказал эксперт.

Он добавил, что модернизация затронет авионику, системы автопилота и другие узлы воздушных судов. В результате экипаж таких самолетов превратится в летчиков-операторов, которые, по сути, будут только контролировать полеты, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что впервые в истории современной России на международной выставке Dubai Airshow 2023, которая пройдет 13–17 ноября, будет представлен тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э). Всего РФ отправит на выставку около 200 образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения, но воздушное судно будет главной премьерой.