Военный эксперт рассказал, как для защиты танков используют ИИ Полковник Матвийчук: искусственный интеллект способен управлять турелью

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Искусственный интеллект, который управляет турелью, начали активно использовать для защиты танков, рассказал Lenta.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, в современных отечественных танках появляются зенитки на дистанционном управлении.

Турель, которую ставят на танки для защиты, в том числе, от беспилотников, имеет дистанционный способ управления. То есть, не обязательно, чтобы кто-то сидел за пулеметом, прицелом и стрелял по беспилотникам. Эту работу выполняет электроника, искусственный интеллект, — объяснил эксперт.

Полковник отметил, что такие технологии увеличивают живучесть танков и защищают их от дронов. При обнаружении беспилотника искусственный интеллект ведет его, чтобы потом уничтожить. Человек в это время занимается программированием танка на эти действия и, если ИИ не справляется, берет контроль в свои руки. Военный эксперт добавил, что уже провели испытания, которые показали успех разработок.

Ранее Матвийчук рассказал, что как только началось массовое использование беспилотников, в танках стали устанавливать генераторы помех, которые позволяют завалить дроны. По его словам, современные танки имеют много степеней защиты и постоянно совершенствуются.