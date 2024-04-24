Военный эксперт рассказал, что нового в зенитной ракетной системе С-500 Военэксперт Баранец: зенитная ракетная система С-500 смотрит намного дальше

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Новейшая зенитная ракетная система С-500 на полигоне Капустин Яр выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели

Новая зенитная ракетная система С-500 смотрит намного дальше своих предшественников, рассказал «Царьграду» военный обозреватель полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, в орудии теперь стоит совершенная система наведения.

Она гораздо дальнозорче, прилично дальше смотрит в отличие от С-400 , это раз. У нее самая совершенная система наведения, это два. У нее есть одна особенность — новые ракеты, которые экономичнее и дешевле. Это делается затем, что не по каждой цели надо выпускать ракету, которая стоит пару миллионов долларов, если можно сбить ту же цель, которая будет стоить миллион долларов или даже 800 тысяч, — объяснил эксперт.

Бывший полковник отметил, что установка С-500 собрала в себе только самое лучшее от своих предшественников — С-400 и С-300. Однако в отличие от них теперь она «видит» дальше 500 км и гораздо лучше целится. Кроме того, в ней установлен модернизированный радар, который позволит серьезно укрепить ПВО. Главное сейчас — настроить массовое производство этой системы, подытожил Баранец.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу накануне заявил, что первые образцы зенитного ракетно-пушечного комплекса С-500 в двух модификациях поступят в российскую армию в 2024 году.

Ранее Виктор Баранец назвал баллистические ракеты ATACMS серьезным оружием. По его словам, оно имеет разную дальность действия. В связи с этим некоторые ракеты могут достигнуть складов ВС РФ в тылу, а также мест дислокации российских военнослужащих. Поэтому Баранец призвал не сбрасывать ATACMS со счетов.