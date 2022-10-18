Военный эксперт рассказал, чем Россия будет защищаться от ядерной атаки Военный эксперт Леонков: Россия будет защищаться от ядерной атаки «Сарматами» и «Сатаной»

Фото: Министерство обороны РФ

Защитить свои территории от возможной ядерной агрессии России поможет ядерный щит, основу которого составляют межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» и «Воевода», которую на Западе окрестили «Сатаной», рассказал «Радио 1» военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

У нас есть ядерный щит, основу которого составляют межконтинентальные баллистические ракеты. Например, ракета Р-36М2 «Воевода», которую на Западе окрестили почему-то «Сатаной». Она имеет разделяющиеся главные части, то есть может нести до 10 боеголовок и закидывать их на дальность порядка 16 тысяч километров. На смену ей придет ракета РС-28 «Сармат», которая по своим характеристикам опережает «Воеводу», — рассказал военный аналитик.

По словам Леонкова, основное преимущество «Сармата» заключается в том, что ракета использует технологию российского управляемого гиперзвука. Ее боеголовки невозможно перехватить, в связи с чем они неминуемо поразят все цели, считает он. РС-28 «Сармат» может нести до 15 боеголовок. Также у России есть ракеты УР-100Н, которые сейчас переоборудованы на внесение гиперзвукового планирующего блока «Авангард».

Кроме этого, у нас есть наземные подвижные комплексы, в которые входят такие ракеты, как PC-24 и РС-26, — добавил военный эксперт.

Леонков также подчеркнул, что в том случае, если противник или агрессор захочет затеять с Россией ядерную войну, то российские ракеты прилетят немного быстрее.

Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Minuteman III, обеспечивающие ядерную безопасность Соединенных Штатов, не смогут отразить атаки крупных держав-противников, которые будут вооружены более развитыми системами противоракетной обороны, сообщало издание The National Interest. По его данным, МБР времен холодной войны банально устарели и, несмотря на многочисленные обновления, не смогут в полной мере справляться со своим предназначением.