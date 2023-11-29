Военный эксперт раскрыл значение взятия поселка Артемовское Военэксперт Матвийчук: взятие Артемовского позволит ВС РФ двигаться вперед

Взятие под контроль поселка Артемовское в Донецкой Народной республике говорит об очередной победе Вооруженных сил РФ, это позволит российским войскам двигаться вперед, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, не стоит ждать резкого наступления ВС РФ, однако будет продолжено постепенное взятие под контроль населенных пунктов с целью выхода на госграницы административной территории ДНР.

Мы продолжаем захватывать населенные пункты и двигаться вперед. Резкого наступления мы не увидим, танки с красными флагами не помчатся, но постепенно будем захватывать населенные пункты, которые должны отойти к ДНР, выполняя задачи по восстановлению границ в пределах РФ. Взятие любого населенного пункта – это, во-первых, территория, а во-вторых, выходы к логистическим цепочкам, дорогам, которые позволяют выполнять задачи по выходу на госграницы административной территории Донецкой Народной республики, — подчеркнул Матвийчук.

В Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Артемовское (Хромово) в ДНР. Это сделали подразделения Южной группировки войск. За сутки отражены три атаки украинских штурмовиков в районах Шум, Артемовского и Клещеевки. ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, пять танков и 12 автомобилей на Донецком направлении, пояснили в МО РФ.