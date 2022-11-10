Военный эксперт раскрыл смысл перегруппировки войск в Херсоне Военный эксперт Леонков: подразделения из Херсона задействуют на других направлениях

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям», что выведенные из Херсона российские подразделения задействуют на других направлениях. Он добавил, что Минобороны не собирается жертвовать людьми, которые могли бы попасть в оперативное окружение. Он допустил, что те части, которые занимались обороной херсонского направления, уйдут на отдых и доукомплектование.

А жертвовать людьми, которые могут попасть в оперативное окружение, командование не собиралось. Подразделения, которые держали там оборону, могут быть задействованы и на других направлениях, — сказал Леонков.

Он положительно оценил действия российского командования и отметил, что военным пришлось учитывать множество факторов.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ранее заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) растратили практически весь имеющийся потенциал. Он отметил, что Запад в попытке исправить ситуацию пополняет ряды украинских военных за счет наемников. Глава Чечни добавил, что чеченские бойцы готовят некие «сюрпризы» для подразделений ВСУ, но не уточнил о чем идет речь. Он указал на то, что руководство в Киеве отправляет в бой простых рабочих.