Военный эксперт раскрыл слабые места ЗРК Patriot Военный эксперт Кнутов рассказал о провальном опыте использования ЗРК Patriot

Фото: Michal Fludra / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил URA.RU, что зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которые США планируют поставить Украине, сложны в обслуживании и должны идти в связке с другими системами ПВО. Он пояснил, что это необходимо для того, чтобы иметь возможность отслеживать ракеты, летящие низко. По его словам, данный аспект станет проблемой для ВСУ.

Patriot работают, как правило, в связке с другими ЗРК, способными действовать по малым высотам. Например, с теми же французскими Crotale. В свое время в Саудовской Аравии была такая связка — Patriot и Crotale. Причем для этого французские ЗРК специально переделывали, — сказал Кнутов.

По его словам, американцы очень долгое время не решались на поставки этого вида оружия также из-за того, что существует риск утечки технологий из-за перехвата комплексов.

Передача Украине батареи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot не влечет за собой эскалации напряженности, речь идет об оборонительных вооружениях, ранее заявил американский президент Джо Байден. По словам главы США, данное вооружение поставляется Киеву якобы не для нападения на российские территории. Он добавил, что не обсуждал с президентом Украины вопрос применения ЗРК Patriot. Глава Белого дома отметил, что США продолжат помогать Украине, пока она существует.