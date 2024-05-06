Военный эксперт раскрыл причины проведения ядерных учений в России Военный эксперт Леонков: ядерные учения в РФ служат сигналом для стран Запада

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент России Владимир Путин поручил проведение учений с применением нестратегического ядерного оружия, что должно быть сигналом для стран Запада, рассказал в беседе с Пятым каналом военный аналитик Алексей Леонков. Аналитик отметил, что это ответ на угрозы со стороны отдельных представителей западных стран.

Также, по его словам, учения станут проверкой боеготовности вооружения. По мнению специалиста, в учениях будут задействованы бомбы времен СССР, массой 500 кг.

Франция разместила свой легион на Украине, это означает, что конфликт Франции с Россией уже на грани, подчеркнул эксперт. Кроме того, Польша попросила США разместить на своей территории ядерное оружие, поэтому Россия вынуждена реагировать на такие высказывания.

Аналитик подчеркнул, что в Литве разместили дивизию Бундесвера, к которой потом присоединятся американцы. Эти военные учения НАТО повлияли на необходимость проведения ядерных учений в РФ.

Это уже не сдерживание, это уже подготовка к вооруженному конфликту, — добавил Леонков.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что в ходе проведения учений с использованием ядерного оружия удары имитируют при помощи современной техники. Военный эксперт подчеркнул, что предварительно выбирают цели, затем по ним в электронном варианте наносят удары, а после проходит оценка ущерба.