Военный эксперт раскрыл причину смены командующего спецоперацией

Военный эксперт Константин Сивков раскрыл причину смены командующего спецоперацией на Украине. По его словам, в российских войсках регулярно проходит ротация. Кроме того, бывший командующий в течение полутора месяцев находился в непрерывном напряжении, поэтому человеку надо элементарно отдохнуть, пишет «Царьград».

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что на пост командующего спецоперацией заступил Герой России генерал Александр Дворников. О причинах перестановки на сообщалось.

По мнению Сивкова, перестановка в командовании не связана с какими-либо мнимыми ошибками предыдущего руководства.

Не было просчётов у прошлого командующего. А назначили Дворникова сейчас, потому что стартовала новая фаза ведения операции. Командующий находится там непрерывно полтора месяца в режиме высокого напряжения. Поэтому человеку надо элементарно отдохнуть. В наших войсках регулярно проходит ротация, — отметил эксперт.

Он также добавил, что Дворников ранее проявил себя на полях второй чеченской войны. Кроме того, генерал обеспечил позитивный перелом обстановки в Сирии в 2015–2016 годах, эффективно задействовав ВКС России и заставив профессионально сражаться правительственные сирийские войска.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что спецоперация российских военных на Украине призвана покoнчить с курсом США на доминирование в мире, передаёт РИА Новости. Ранее в Кремле заявляли, что одна из главных целей специальной операции — спасение ЛНР и ДНР и восстановление государственности республик в границах 2014 года.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля в ходе обращения к гражданам страны заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.