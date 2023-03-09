Военный эксперт раскрыл последствия «удара возмездия» ВС России для Украины Военный эксперт Литовкин: российский удар возмездия подорвет веру в неуязвимость Зеленского

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Эффект от «удара возмездия», нанесенного российскими войсками по Украине, будет очень ощутимым для Киева, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его мнению, он не только затруднит снабжение ВСУ иностранным оружием и боеприпасами, но и развеет веру в собственную неуязвимость у президента Украины Владимира Зеленского и приезжающих в Киев западных политиков.

Если же говорить об эффекте от подобных ударов, то он, конечно же, ощутимый. Ведь при уничтожении железнодорожного узла Украина больше не сможет перевозить на этом участке боеприпасы, технику и западноевропейских политических фриков. Ведь они, приезжая в Киев, позволяют Зеленскому демонстрировать свою «неуязвимость». А «Кинжал» веру в неуязвимость Зеленского может очень быстро и очень эффективно подорвать, — сказал Литовкин.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что войска РФ нанесли удар возмездия по ключевым объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины, отомстив за обстрелы Брянской области. По его словам, при этом применялось высокоточное оружие, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Конашенков уточнил, что в результате удара уничтожена база украинских БПЛА, сорвана переброска иностранного вооружения ВСУ, а также выведены из строя предприятия, отвечающие за ремонт военной техники и изготовление боеприпасов.