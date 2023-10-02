Военный эксперт раскрыл главные плюсы российского бронежилета «Оберег» Военный эксперт Кнутов: бронежилеты «Оберег» значительно легче аналогов

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Бронежилет «Оберег»

Российские бронежилеты «Оберег», изготовленные из композитных материалов, имеют важную особенность — они гораздо легче аналогов из бронепластин, рассказал в беседе с Lenta.ru военный эксперт, директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов. Он отметил, что в ходе испытаний Ростеха «Оберег» оказался более эффективным бронежилетом, чем его аналоги из Восточной Европы и США.

При производстве «Оберега» были использованы композитные материалы, керамика, особый целлофан. Он многослойный, за счет чего его вес значительно ниже, чем у обычных жилетов из бронепластин. <...> Если подтвердятся заявленные характеристики, то в таких бронежилетах потребность будет очень большая, — подчеркнул специалист.

Он добавил, что благодаря своим характеристикам «Оберег» имеет серьезные шансы на популярность у российских военнослужащих, так как эффективное средство защиты «спасает жизни бойцов на поле боя».

Главными достоинствами бронежилета эксперт назвал его малый вес и прочность. Также, по его словам, многое зависит от конструкции, в том числе наличия воротника и защиты боков и живота.

Ранее госкорпорация «Ростех» опубликовала видео, на котором российский бронежилет «Оберег» остановил мощную винтовочную пулю 8,6 на 70 мм Lapua Magnum. В компании уточнили, что защита не рассчитана на снаряды такого калибра, однако, несмотря на это, свою функцию она выполнила. При этом трофейный американский жилет ВСУ смогла пробить пуля из автомата Калашникова.