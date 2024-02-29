Военный эксперт раскрыл главное преимущество новейшего РСЗО «Возрождение» Леонков: РСЗО «Возрождение» сможет использовать снаряды калибра 122 мм и 220 мм

Фото: МО РФ

Новая система залпового огня «Возрождение» является бикалиберной, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. Кроме того, эта боевая машина способна решать сразу две задачи на поле боя: поражать силы противника и ставить минные заграждения, добавил он.

Ранее у нас была такая [беликалиберная РСЗО], она называлась «Ураган-1М», когда можно было на одну машину ставить реактивные снаряды калибра 122 мм и 220 мм. Такая система позволяла гибко решать различные задачи. На «Возрождении» будет стоять либо 25 направляющих калибра 122 мм, либо 18 направляющих калибра 220 мм, — отметил Леонков.

Он предположил, что на боевой технике также можно будет использовать термобарические боеприпасы калибра 220 мм как у «Солнцепека». Военэксперт напомнил, что у таких снарядов заявлена дальность порядка 120 километров, при этом у кассетных боеприпасов калибра 122 мм – около 15 километров.

Эта боевая машина [«Возрождение»] способна решать сразу две задачи: поражение сил противника и постановка минных заграждений. Я думаю, она появится в зоне боевых действий, испытают ее. Перезарядка может вестись достаточно быстро. Сняли один контейнер, поставили другой. Такая система была применена и у ИСДМ «Земледелие», — отметил Леонков.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу потребовал от производителей комплексов артразведки, РСЗО и снарядов ускорить поставки техники в войска. Во время проверки выполнения гособоронзаказа предприятиями ОПК в Тульской области он попросил скорректировать график поставок.