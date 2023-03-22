Военный эксперт призвал не допустить передачу ВСУ снарядов с ураном Военный эксперт Хатылев призвал не допустить передачу ВСУ снарядов с обедненным ураном

Фото: Staff Sgt. Marco Gomez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженным силам России важно не допустить передачу ВСУ снарядов с обедненным ураном, считает военный эксперт Сергей Хатылев. В беседе с «Народными Новостями» он отметил, что для этого необходимо вывести из строя все шоссейные дороги, по которым на Украину поставляется вооружение из других стран.

Если необходимо нанести упреждающий удар по противнику, который может применить более сильное оружие, то его необходимо нанести. Как это выполнять — всем известно, об этом уже в течение одного года идет разговор. <...> Мосты необходимо разрушить, вывести из строя. Все шоссейные дороги, по которым завозится техника на Украину — вывести из строя, — пояснил эксперт.

По словам Хатылева, Лондон планирует передать снаряды, которые могут нанести облучение в малой степени и повлиять на развитие онкологических заболеваний, так как на Западе понимают, что ВСУ не могут противостоять ВС РФ. Он уточнил, что подобное оружие также нанесет значительный вред окружающей среде. По его мнению, это в очередной раз показывает безразличное отношение Европы и США к судьбе Украины.

Военный эксперт считает, что в этой ситуации молчание России и позволение нарушить юридические договоры «развяжет руки» Западу. Это может быть чревато поставками химического, бактериологического и даже ядерного оружия.

Военный эксперт Игорь Коротченко уверен, что только победа России в специальной военной операции на Украине покажет Западу, что с Москвой следует считаться. Он отметил, что необходимо наносить удары по ключевым объектам транспортной инфраструктуры.

Я уже говорил, как надо реагировать, неоднократно: наносить удары по ключевым объектам транспортной инфраструктуры Украины. У англичан менталитет пиратов, а у американцев менталитет гангстеров, — заключил Коротченко.

Замглавы Минобороны Соединенного Королевства Аннабель Голди ранее заявила о планах поставить украинской армии снаряды с обедненным ураном. Сроки передачи таких боеприпасов ВСУ она не уточнила.