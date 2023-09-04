Военный эксперт предрек новые отставки на Украине Военный эксперт Дандыкин не исключил новые отставки на Украине

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква (справа) и министр обороны Украины Алексей Резников

Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова далеко не последняя в стране, заявил NEWS.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, Резников не выполнял задачи не только президента Украины Владимира Зеленского, но и Запада. Дандыкин не исключил, что на Украине продолжатся отставки военкомов.

Я думаю, что отставки будут дальше. Начали с военкомов, начали с одесского, сейчас с другими работают, чтобы не было взяток. Взятки будут, только в большем размере, — за риск. В общем «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь» из нашего классика Крылова. На фоне Залужного, Буданова Резников не выполнял задачи не только Зеленского, но и Запада. Все это однозначно согласовано с кураторами и хозяевами, — сказал Дандыкин.

Ранее Зеленский заявил, что министру обороны страны нужно покинуть свой пост, так как ведомство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия с военными. По словам Зеленского, Резникова заменит глава Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров.

4 сентября Резников сообщил на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена), что подал в Верховную раду заявление об отставке. По его словам, он передал парламентариям документ в соответствии с решением президента.