Военный эксперт предположил, откуда запустили долетевшие до Москвы дроны Военный эксперт Дандыкин предположил, что долетевшие до Москвы дроны направили с Украины

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Долетевшие до Москвы беспилотные летательные аппараты могли быть запущены как с территории Украины, так и из Московской области, заявил NEWS.ru военный эксперт капитан I ранга Василий Дандыкин. По его словам, у ВСУ есть в наличии американские дроны, которые летят на расстояние 1000 и более километров с небольшой скоростью на низкой высоте.

Вполне возможно, что дроны были запущены с территории Украины, потому что у американцев появились продвинутые дроны, которые могут лететь на расстояние 1000 км и более. Они летят не один, не два-три часа, там скорость небольшая. Однако мог быть запуск с территории России, в частности из Московской области. Это вряд ли были советские беспилотники, — предположил Дандыкин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что беспилотники атаковали российскую столицу утром 24 июля. В результате ударов пострадавших нет, повреждены два нежилых здания. Один из дронов попал в офисное здание на проспекте Лихачева. В результате удара у бизнес-центра выбило окна на верхних этажах. Позже стало известно, что второй беспилотник попал в здание на Комсомольском проспекте недалеко от Министерства обороны России

Представители Минобороны России назвали произошедшее террористическим актом, совершенным Украиной. По данным ведомства, дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение.