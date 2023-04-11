Военный эксперт предложил выкупить технику США у Афганистана Военный эксперт Рожин предложил РФ выкупить технику США у Афганистана для запугивания НАТО

Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

Россия для запугивания противников может выкупить у «Талибана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) оставленное США вооружение при отступлении из Афганистана, предложил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. В беседе с ИА SM.News он пояснил, что для этого можно договориться об обмене американской техники и оружия их союзников на пшеницу, которую Афганистан уже закупает у России.

Объемы вооружений значительны. Например, оптовая закупка пикапов и Humvee могла бы существенным образом закрыть проблемы с нехваткой специализированного автотранспорта. Самому Талибану столько не надо, — отметил эксперт.

По словам Рожина, в Афганистане осталось как минимум 22 тысячи бронированных Humvee, тысяча БТР, 42 тысячи пикапов и 8 тысяч грузовиков. Все это вооружение при удачной сделке можно было бы использовать в специальной военной операции на Украине, чтобы напугать НАТО и США. Кроме того, этот маневр может стать мощным ударом по президентской компании действующего американского лидера Джо Байдена.

Экс-офицер армии США Станислав Крапивник ранее назвал недостатки военный техники, поставляемой на Украину. По его словам, БТР Stryker, который разрабатывался для патрулирования в Ираке и Афганистане, может опрокинуться от собственного выстрела, а БТР Cougar из-за ширины шин колес вязнет в почве и пробивается из ручного противотанкового гранатомета.