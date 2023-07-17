Военный эксперт предложил новый способ защиты Крымского моста Военный эксперт Дандыкин призвал усилить средства обнаружения морских беспилотников

Фото: СК РФ

В связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крымский мост нужно усилить средства обнаружения надводных беспилотников, а для этого должно быть комплексное решение вопроса, заявил NEWS.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, при необходимости стоит использовать гидроакустические станции.

Если беспилотник идет в подводном состоянии, ночью его обнаружить нелегко, хотя черноморские моряки вчера обнаружили и уничтожили два, еще девять утопили. Нужно быть бдительными на всех направлениях. После того теракта на Крымском мосту на земле и по воздуху, думаю, все перекрыто, но здесь каким-то образом сумели подойти. Меры безопасности зависят от средств обнаружения, при необходимости — применять гидроакустические станции. Нужно комплексное решение вопроса, — считает Дандыкин.

Рано утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о происшествии на Крымском мосту, при этом не приведя никаких уточнений. В результате ЧП погибли два человека из Нового Оскола — 40-летний мужчина и его 36-летняя супруга. С ними в машине находилась несовершеннолетняя дочь. Девочка выжила, но получила травмы, врачи оценили ее состояние как средней тяжести.

Позднее стало известно, что атаку на Крымский мост совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. В Национальном антитеррористическом комитете заявили о возбуждении уголовного дела по статье «Террористический акт». Telegram-каналы опубликовали фото и видео с места происшествия. На кадрах показан уничтоженный пролет в сторону Тамани и просевший — в направлении города Керчи, сообщили в ведомстве.