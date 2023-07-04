Военный эксперт перечислил преимущества новых российских истребителей Военный эксперт Леонков назвал маневренность и оборудование Су-30СМ2 их главными преимуществами

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Су-30СМ

Российский истребитель Су-30СМ2, являющийся модернизацией своего предшественника Су-30СМ, — это высокоманевренная машина с усовершенствованным внутренним оборудованием и одной из самых эффективных систем обнаружения целей в мире, рассказал в беседе с Lenta.ru военный эксперт Алексей Леонков. Он подчеркнул, что благодаря новым мощным двигателям самолет получил прирост тяговооруженности на 15-20%.

Произведена замена электроники, внутреннего оборудования, совершенствование систем обнаружения целей. Также истребитель стал более маневренным, что немаловажно для выполнения задач и достижения превосходства в воздухе, — отметил специалист.

По его словам, вооружение нового истребителя представлено достаточно большой номенклатурой ракет, в том числе предназначенных для уничтожения надводных кораблей противника. Именно поэтому первым заказчиком истребителя стал ВМФ.

Эксперт также рассказал о необходимости постоянной модернизации самолетов, так как противник также регулярно совершенствует свои вооружения.

Его живучесть в воздушном бою связана с работой ПВО противника, которая тоже постоянно совершенствуется. Именно поэтому необходимы постоянные модернизации, — резюмировал Леонков.

Ранее председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Украина не сможет получить американские истребители F-16 до окончания контрнаступления. Он объяснил, что без окончания активных боевых действий невозможно наладить полноценное обучение украинских летчиков и технических специалистов, а также логистическую поддержку для самолетов.