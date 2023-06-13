Военный эксперт перечислил основные недостатки танков Военный эксперт Литовкин назвал плохую обзорность основной уязвимостью танков на поле боя

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Танк Т-80БВМ

Экипажи танков плохо видят поле боя, недостаточная обзорность является основным недостатком и главной уязвимостью этого типа боевых машин, сообщил РИАМО военный эксперт Виктор Литовкин. При этом он подчеркнул, что любой танк достаточно легко уничтожить при помощи мин и противотанкового оружия.

У танка есть один серьезный недостаток — его экипаж плохо видит поле боя. За счет того, что танк очень мощно бронирован, за полем боя он может наблюдать, в частности, только с помощью каких-то оптических приборов — у него ограничен кругозор в буквальном смысле, — сказал Литовкин.

Как рассказал эксперт, хотя танк и является мощной ударной силой сухопутных войск, его можно поразить выстрелом из укрытия, которое экипаж машины может не увидеть. Поэтому любой танк нуждается в прикрытии с воздуха авиацией и с земли мотопехотой. По словам Литовкина, марка техники не играет особой роли, и если на Украине горят Leopard, то могут гореть и Abrams, если их будет некому прикрыть.

Ранее американский миллиардер Илон Маск прокомментировал потерю ВСУ немецких танков Leopard 2, отметив, что небольшое количество бронированных машин легко уничтожается противотанковым оружием и минами.