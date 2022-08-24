Военный эксперт ответил Макгрегору на прогноз по ситуации на Украине Военный эксперт Баранец назвал слова Макгрегора о значимости американского оружия глупыми

Фото: Chalfin, Joel,CTR DMA-Fort Meade/Keystone Press Agency/Global look Press

Заявление экс-советника министра обороны США Дугласа Макгрегора о том, что поставки западного вооружения приведут Украину к потере выхода к морю и превращению страны в отрезок между Днепром и Польшей, является удивительным и даже глупым, заявил военный эксперт Виктор Баранец. Как отметил он в беседе с «360», поставки оружия с Запада только укрепляют украинскую армию.

Это первый случай за шесть месяцев, когда я с Макгрегором категорически не согласен. Что касается поставок вооружения, то это глупость. Если Америка будет продолжать накачивать до зубов украинскую армию, она хоть как-то станет сильнее? Безусловно. Я удивлен логикой моего оппонента, — заявил Виктор Баранец.

Он объяснил, что поставки вооружения объективно укрепляют боевую мощь украинской армии. Российские войска уничтожают 30–40% американского оружия, но 60% все равно остается боеспособным.

Баранец добавил, что признает Дугласа Макрегора одним из самых авторитетных американских военных экспертов. Экс-советник министра обороны США высоко оценивает оснащенность и подготовку личного состава Вооруженных сил России.

Накануне Макгрегор заявил, что увеличение военной помощи Вашингтона затягивает конфликт на Украине и что из-за помощи США Украине грозит потеря всего юга и левобережья Днепра. Заявление прозвучало в качестве критики на открытое письмо «США должны вооружить Украину сейчас, пока не поздно», подписанное двадцатью известными американцами — сторонниками военного конфликта.