Военный эксперт оценил возможность нового этапа контрнаступления ВСУ Военный эксперт Матвийчук назвал пропагандой второй этап контрнаступления ВСУ

Фото: МО Украины

Заявления Киева о втором этапе контрнаступления Вооруженных сил Украины являются пропагандой, у украинской армии нет для этого ни сил, ни средств, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно предоставить западным кураторам «какой-то результат», поэтому ВСУ могут имитировать атаки, бросать в бой личный состав и технику, однако прорыва ждать не стоит.

Презентация второго этапа контрнаступления — не что иное, как пропаганда. Ни сил, ни средств для масштабного контрнаступления на Украине нет. Они могут имитировать атаки, опять бросать в бой личный состав и технику. Но как такого прорыва я не предвижу, — сказал Матвийчук.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что контрнаступление ВСУ может начаться в любой момент. По его словам, украинские солдаты могут сосредоточить основной удар для прорыва на любом из участков фронта, а сейчас они пытаются запутать российскую разведку, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте постоянно проводят маневрирование и переброску войск.

Рогов добавил, что в июне украинские военные провели разведку боем. Противник пробовал различные варианты наступления.