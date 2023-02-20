Военный эксперт объяснил желание Кадырова создать свою ЧВК Военный эксперт Прохватилов назвал инструментом влияния для Кадырова своей ЧВК

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Бойцы специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в Лисичанске

Глава Чечни Рамзан Кадыров захотел создать свою частную военную компанию (ЧВК) в качестве инструмента политического влияния и для защиты территорий, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. Он объяснил НСН, что сейчас Великобритания стала представлять опасность для Северного Кавказа. Кроме того, Кадыров таким способом хочет изменить формат существующих вооруженных сил.

Своя армия — это инструмент политического влияния и элементарного выживания, потому что на Северном Кавказе обстановка крайне сложная. Сейчас Запад, в первую очередь Великобритания, нацеливается на наш Северный Кавказ. Кадыров хочет иметь гарантию, что он сможет защитить свою территорию, — уточнил эксперт.

Прохватилов отметил, что легализовать в России ЧВК необходимо только в том случае, если власть окажется не в состоянии самостоятельно отстаивать интересы страны. Военный эксперт заявил, что во всем мире ЧВК создаются для того, чтобы обеспечивать безопасность и логистику. Частные военные компании также опасны тем, что могут вступать в столкновения с государством.

У нас ЧВК «Вагнер» показало полную успешность, не терпит поражение нигде: ни в Африке, ни в Украине. С государственными структурами у частных военных компаний отношения сложные, в первую очередь у нас, это очевидно по последним скандалам и передрягам. Если федеральная власть в состоянии защитить интересы государства, то легализовывать ЧВК не нужно, — заключил эксперт.

Рамзан Кадыров ранее заявил, что планирует создать частную военную компанию после завершения работы на госслужбе. По его словам, такое решение он принял, восхитившись успехами ЧВК «Вагнер» в специальной военной операции на Украине.