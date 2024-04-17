Военный эксперт объяснил, зачем Иран начал эвакуацию офицеров КСИР из Сирии Военэксперт Дандыкин: Иран решил перестраховаться выводом офицеров КСИР из Сирии

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Решение Ирана о выводе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) из Сирии связано с боевой настороженностью, предположил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru. После недавних атак страна потеряла двух генералов и пять офицеров, которые были весьма знаковыми фигурами. Кроме того, сирийские войска уже достаточно окрепли, чтобы решать проблемы самостоятельно, уточнил эксперт.

Я полагаю, что решение Ирана связано с боевой настороженностью. После недавних атак страна потеряла двух генералов КСИР и пять офицеров. И это были не простые генералы, а весьма знаковые фигуры для армии. Кроме того, сирийские войска с иранской и нашей помощью окрепла в борьбе с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), и может самостоятельно решать задачи, — заявил Дандыкин.

Еще одной причиной, по которой офицеров выводят из страны, может быть потребность Ирана в командирах, добавил эксперт. При этом он отметил, что по-прежнему отрицает возможность ответного удара Израиля.

Мне кажется, что американцы настоят на том, чтобы Израиль отказался от своего «удара возмездия», — отметил эксперт.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что командование КСИР выводит часть офицеров из Сирии из-за угрозы нанесения удара со стороны Израиля. При этом отмечается, что Иран не стал выводить всех военнослужащих с территории страны, в Сирии останутся офицеры среднего звена.