Военный эксперт объяснил секрет эффективности российского дрона «Ланцет» Военный эксперт Леонков назвал преимуществом БПЛА «Ланцет» его неожиданное появление

Фото: МО РФ

Применение модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» против военной техники ВСУ

Российский дрон-камикадзе «Ланцет» демонстрирует высокую результативность в зоне специальной военной операции на Украине, почти все беспилотники поразили цели, при этом ПВО противника практически никогда не удается их сбить, рассказал в беседе с Lenta.ru военный эксперт Алексей Леонков. Он пояснил, что появление дрона застает украинских военных врасплох.

Не могут его сбить. Когда «Ланцет» заходит на цель, это всегда неожиданность для противника, — подчеркнул эксперт.

Леонков напомнил, что «Ланцет» по сути является барражирующим боеприпасом, в задачи которого входит обнаружение цели и ее точное поражение. По словам эксперта, российский дрон-камикадзе показал крайне высокую результативность.

Целью могут быть артиллерийские установки, самоходные установки, легкая и тяжелая бронированная техника. «Ланцеты» подбираются в зависимости от цели, у них разная боевая часть. Оператор осуществляет наведение на цель и дальше контролирует беспилотник, — рассказал специалист.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал кадры уничтожения в зоне СВО российским дроном-камикадзе «Ланцет» немецкого танка Leopard 2A6, который Киев получил от стран Запада в рамках военной помощи. Машина была подбита на Запорожском направлении.