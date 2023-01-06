Военный эксперт объяснил, почему ВС РФ сохраняют мосты на Украине Полковник Матвийчук: РФ сохраняет мосты на Украине, пока их не используют в военных целях

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал URA.RU, что Вооруженные силы России оставляют в целости мосты на Украине, если они не используются в военных целях. Он добавил, что мосты также не уничтожают, чтобы обеспечивать гуманитарные нужды и сэкономить на восстановлении инфраструктуры. По его словам, российское командование планирует восстановить разрушенные объекты.

Я думаю, когда эти мосты начнут использоваться в качестве военной инфраструктуры, тогда будет идти речь об их разрушении. Пока мы с вами пытаемся инфраструктуру сохранить, — сказал Матвийчук.

Он объяснил, что для восстановления всех разрушенных объектов потребуется большая сумма денег.

Сумма ущерба, который Украина понесла в результате военного столкновения с Россией, превышает $700 млрд, ранее заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании правительства. По его словам, сейчас Киев планирует провести со Всемирным банком верификацию потребностей для скорого восстановления экономики. Он напомнил, что в последний раз эта процедура проводилась в июне 2022 года и тогда цифра была вдвое меньше.