Стало известно, почему ВС РФ не используют новейшее вооружение на Украине Военный эксперт Леонков: ВС РФ не используют новейшее вооружение в ходе СВО из-за слежки со стороны НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Бук-М3»

Представители НАТО изучают потенциал российской армии, в связи с чем ВС РФ не используют новейшие образцы вооружения на Украине, заявил военный эксперт Алексей Леонков. Специалист уточнил, что слежка со стороны Альянса не позволяет России использовать новейшие зенитно-ракетные комплексы «Бук-М3» и «Тор-М2». Леонков считает, что натовцы изучают ту технику, которую российская армия в скором времени спишет со счетов, передаёт Life.

Мы понимаем, что они (НАТО. — NEWS.ru) нас изучают, поэтому у нас если работает «Тор», то «Тор-М1», если «Бук», то «Бук-М2». А «Бук-М3» пока не задействуем, «Тор-М2» с 16 ракетами тоже пока придерживаем. Фактически они изучают ту технику, от которой мы скоро избавимся и перейдем на более совершенную, — заявил Леонков.

Ранее он оценил новое российское оружие против дронов «Ступор», которое прерывает связь между оператором и беспилотником. Леонков отметил, что это «электромагнитное ружье» способно бить на дальность до двух километров и может повредить электронику летательного аппарата. Оружие представили в 2017 году, но впервые использовали только сейчас, отметил специалист.

Позже стало известно что в ходе специальной операции на Украине российские военные применили новейшее ружье радиоэлектронной борьбы против дронов. Речь идет про новейший комплекс радиоэлектронной борьбы ЛПД-801, разработанный компанией «Лаборатория ППШ».