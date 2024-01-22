Военный эксперт объяснил, почему ВС России еще не выбили ВСУ из Авдеевки Военэксперт Матвийчук: взятие Авдеевки усложнилось наращиванием резервов ВСУ

Фото: МО РФ

Украинские войска смогли нарастить и перебросить дополнительные резервы в Авдеевку, рассказал NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, это объясняет скорость продвижения российской армии на данном направлении. Эксперт считает, что сейчас тяжелые климатические условия позволяют ВС РФ завершить окружение ВСУ и полностью взять под контроль Авдеевку в ближайшие месяцы. Массированный штурм города начался в октябре 2023 года.

Мы давно обложили Авдеевку, пытаясь прорвать оборону врага. На прошедшую ночь российская армия активно продвинулась дальше, взяла под контроль укрепрайон «Царская охота». Проблема в том, что ВСУ за прошедший месяц смогли нарастить и перебросить резервы на ту территорию. Сейчас же тяжелые климатические условия позволят нам завершить окружение и уничтожение группировки в Авдеевке. У них не осталось топлива, питания и самое главное — нет боеприпасов. Таким образом, мы можем ожидать полного освобождения Авдеевки в ближайшее время, — сказал Матвийчук.

Военный эксперт добавил, что взятие под контроль Авдеевки позволит не только отодвинуть ВСУ от Донецка, но и «перейти к взятию» Краматорска, Константиновки и Славянска. Он отметил, что те территории укреплены не так хорошо как Авдеевка.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВС России возьмут под контроль Авдеевку к 1 марта. По его словам, на ход СВО существенно повлияли удары по предприятиям украинской оборонной промышленности, в том числе и цехам производства беспилотников. Дандыкин уверен, что подразделения ВСУ в Авдеевке ждет судьба бойцов на «Азовстали», которые были вынуждены сложить оружие.