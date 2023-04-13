Военный эксперт объяснил, почему НАТО никогда не получит Черное море Военэксперт Дандыкин: НАТО никогда не получит Черное море, потому что есть Россия

Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

Черное море никогда не станет внутренним морем НАТО, как минимум потому, что есть Россия, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, со стратегической точки зрения это также неосуществимо, поскольку Черное море хорошо защищено береговыми комплексами «Бастион», подлодками и авиацией. Кроме того, присутствие сил НАТО в Черном море ограничивает Турция, отметил он.

Черное море никогда не станет внутренним морем НАТО, как минимум потому, что есть Россия. <...> Да и чисто со стратегической точки зрения это тоже неосуществимо. Так как практически вся акватория Черного моря простреливается береговым комплексом «Бастион», — сказал Дандыкин.

По его словам, выход к Черному морю есть у нескольких натовских стран: Румынии, Болгарии и Турции, при этом последняя ведет себя прагматично. Дандыкин подчеркнул, что Анкара не пропускает натовские эскадры в Черное море, чтобы избежать провокаций.

Именно она (Турция. — NEWS.ru) сейчас не пропускает натовские эскадры в Черное море, поскольку турки прекрасно знают, какие провокации ими постоянно устраиваются, — подчеркнул эксперт.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал превратить Черное море в «море НАТО». При этом он заявил, что Киев выступает за демилитаризацию Черного моря, чтобы оно использовалось только для торговли и туризма.