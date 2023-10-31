Военный эксперт объяснил, почему армию России признали сильнейшей в мире Военный эксперт Дандыкин: в армии России стало больше опытных соединений

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российская армия в последние годы всегда входила в тройку лучших в мире, а теперь смогла обойти по своему потенциалу американцев, рассказал в беседе с «Царьградом» военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, боевые действия позволили Вооруженным силам РФ стать количественно больше и получить практический опыт.

Как сообщает издание, ранее американский новостной журнал опубликовал рейтинг самых сильных армий мира, в котором Россия обогнала США.

Стало больше боеспособных соединений, больше стало современной техники. <...> Фактически в строю уже появляются образцы апробированные. И все это повлияло в общем контексте, — объяснил эксперт.

Издание напоминает, что если раньше численность Вооруженных сил России составляла менее 1 млн человек, то сегодня этот показатель достиг 1,5 млн. В то же время армия Украины потеряла свои позиции, оказавшись в рейтинге самых сильных армий мира на шестом месте.

Ранее американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что российские дроны «Ланцет» стали серьезной угрозой для ВСУ. По его словам, из-за эффективной работы беспилотников-камикадзе украинской армии почти ничего не удается доставить к линии соприкосновения.