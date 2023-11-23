Военный эксперт объяснил, для чего НАТО создает «военный Шенген» Военэксперт Клинцевич: НАТО готовится к возможному конфликту Европы с Россией

Фото: Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

Желание стран НАТО создать «военный Шенген» направлено исключительно против России, рассказал NEWS.ru военный эксперт Андрей Клинцевич. По его словам, так Европа готовится к возможному военному конфликту. На данный момент гражданская логистическая система не позволяет странам ЕС оперативно перебрасывать войска через границы, но «военный Шенген» может решить эту проблему, пояснил эксперт.

Год назад в НАТО уже заявляли о создании «военного Шенгена», но тогда они назвали это стратегической мобильностью. Смысл заключается в том, что гражданская логистическая система не позволяет оперативно перебрасывать войска, особенно тяжелую технику. Сейчас, согласно национальному регламенту, для перемещения им требуется делать официальный запрос, ждать решения, все это занимает много времени. «Военный Шенген» данную проблему может решить, — рассказал Клинцевич.

Военный эксперт отметил, что в России, напротив, переброска войск осуществляется очень быстро. По его словам, российская техника и войска за сутки могут преодолеть минимум 1000 км.

Ранее глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике Североатлантического альянса Александер Зольфранк заявил, что бюрократическая волокита препятствует передвижению войск НАТО по Европе. По его словам, для решения этой проблемы необходимо создать «военный Шенген».