Военный эксперт объяснил, чем опасны кассетные бомбы для ВС России Военэксперт Борзенко: опасность кассетных бомб для ВС РФ — в их неожиданной детонации

Фото: МО Украины

Страны Запада прибегли к поставке Киеву кассетных боеприпасов, поскольку у Украины заканчиваются обычные снаряды, тогда как кассетные бомбы довольно эффективны при применении, прокомментировал NEWS.ru военный эксперт Алексей Борзенко версию о том, что причиной поставок таких снарядов могло стать желание Запада предотвратить начало контрнаступления ВС России. Он предположил, что кассетные боеприпасы могут нанести российской армии больший вред, поскольку на линии фронта сооружены хорошие окопы. Кроме того, кластерные бомбы могут сдетонировать в любой момент, подчеркнул он.

На мой взгляд, здесь две причины. Во-первых, потому что обычные боеприпасы заканчиваются, а во-вторых, кассетные боеприпасы достаточно эффекты при применении. <...> Кассетные боеприпасы могут нанести российской армии больший вред, потому что мы на линии соорудили хорошие окопы, — сказал он.

Он подчеркнул, что ВСУ применяли такое оружие в 2014 году против населения Донбасса и начали применять его на нынешней стадии конфликта. Собеседник не исключил, что Россия может ответить тем же.

Использование кассетных боеприпасов запрещается международной конвенцией, под соответствующим документом подписались 123 государства. США, Россия, Китай и Украина это соглашение не подписали. Также от подписания отказались Индия, Бразилия, Южная Корея, Пакистан, Израиль.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в ходе спецоперации на Украине до сих пор не имела необходимости применять кассетные боеприпасы, однако если Киев решит использовать такое оружие, то Москва оставляет за собой право на зеркальные действия.