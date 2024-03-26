Военный эксперт назвал возможные причины теракта в «Крокусе» Военэксперт Баранец: теракт в «Крокусе» стал местью за успехи России в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Красногорск. Здание концертного зала «Крокус Сити Холл» после пожара

Теракт в «Крокус Сити Холле» мог стать местью России за успехи в зоне специальной военной операции на Украине и состоятельную позицию, считает военный эксперт полковник в отставке Виктор Баранец. В беседе с «Радио 1» он подчеркнул, что также перед террористами стояла задача разобщить россиян и посеять панику в обществе.

Теракт был организован для того, чтобы показать, что враг находится на нашей территории, еще хотят отомстить России за ее успешное проведение спецоперации и состоятельную позицию. Также террористы пытались показать, что в самом сердце России водится терроризм. Это основные задачи врага, — пояснил эксперт.

Баранец добавил, что теракт никак не отразится на проведении специальной военной операции. Эксперт выразил уверенность, что она будет успешно продолжаться.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел перед выступлением группы «Пикник» вечером 22 марта. Несколько человек подъехали на автомобиле, вошли в здание и открыли огонь по посетителям и охране, после чего подожгли помещение. Затем они вернулись в машину и покинули город. Задержать их смогли в Брянской области. По последним данным, жертвами теракта стали как минимум 139 человек.

Глава Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников 26 марта заявил, что за терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле» стоят США, Великобритания и Украина. По его словам, об этом свидетельствует та информация, которой на данный момент располагает ведомство.