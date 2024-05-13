Военный эксперт назвал возможные последствия потери Украиной Харькова Военэксперт Матвийчук: потеря Харькова Украиной может стать поворотным событием

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

При потере Украиной контроля над Харьковом можно будет перебросить войска российской армии на другие направления, рассказал в беседе с Lenta.ru военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, это может стать поворотным событием военной кампании.

Харьков является одним из важных промышленных и энергетических центров, отметил Матвийчук. Кроме того, этот город наиболее урбанизирован, и в нем сосредоточена легкая и тяжелая промышленность.

Его потеря для Украины чревата не только сокращением территорий, но и уменьшением промышленного потенциала. Это поворотный момент военной кампании, — объяснил эксперт.

Матвийчук добавил, что сама операция взятия города под контроль ВС РФ может занять от одного до трех месяцев. После этого может произойти перегруппировка войск России, что поможет в выполнении изначально поставленных задач, подытожил Матвийчук.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил, что российская армия имеет тактический успех на Харьковском направлении. По данным ведомства, для украинских военных в этом регионе складывается сложная обстановка. Согласно информации Генштаба, проводится развертывание резервов с целью стабилизации ситуации.