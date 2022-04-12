Военный эксперт назвал спецоперацию на Украине только первым шагом России

Спецоперация на Украине — только первый шаг России. После того как будут достигнуты её цели, Москве, вероятно, придётся создавать буферную зону и «правительство национального спасения», такое предположение высказал в беседе с «Царьградом» военный эксперт Юрий Кнутов. Он также считает, что сейчас России приходится воевать не с одной Украиной, а со всем Западом.

Можно уже вести речь о том, что Россия воюет не с Украиной, а с НАТО и с Западом. Это достаточно серьёзно. Но в любом случае этот конфликт произошёл бы, — считает Кнутов.

Как рассказал эксперт, спецоперация на Украине, которую сейчас проводит Россия, станет лишь первым шагом по денацификации страны. Дальше, возможно, России придётся создавать буферную зону и «правительство национального спасения», поскольку провокации в Донбассе не закончатся, а иметь дело с киевским режимом — не самая лучшая идея.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что специальная военная операция России на Украине является правильным шагом, другого выбора у Москвы не было. Глава государства подчеркнул, что все поставленные цели будут достигнуты. Главной из них он назвал помощь жителям Донбасса. По его словам, Россия была вынуждена признать народ Донецкой и Луганской народных республик, потому что украинские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять Минские соглашения, которые были нацелены на мирное решение проблем Донбасса.