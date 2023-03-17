Военный эксперт назвал самое страшное оружие России для НАТО Военный эксперт Матвийчук: ЗРК С-400 являются самым страшным оружием для НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ЗРК С-400

В Калининградской области располагаются зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, которые являются самым страшным оружием для НАТО, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. Так он прокомментировал имитацию американским B-52H ракетного удара по Балтийскому флоту и Калининграду. По его словам, развернутые в регионе ЗРК не позволят стратегическим бомбардировщикам США поразить регион из ядерного оружия, пишет «ПолитРоссия».

В Калининграде развернуты С-400. Для НАТО это самое страшное, что можно было придумать. Как только западные самолеты начинают барражировать над Балтикой, включаются наши комплексы и говорят: «Здравствуйте», — отметил Матвийчук.

Военный эксперт добавил, что в Калининграде располагается российский флот, на вооружении которого также стоят системы ПВО, такие как С-300, «Оса» и «Ока». Он подчеркнул, что в Калининградской области есть все, чтобы обеспечить оборону региона.

Ранее ядерный бомбардировщик B-52H США сымитировал ракетный удар по Балтийскому флоту и Калининграду, пишет издание. Самолет с позывным NOBLE41 вышел на боевой курс, после чего приблизился к Калининградской области на расстояние 200 км.

В начале марта европейское командование Вооруженных сил США сообщило, что американский «самолет Судного дня» E-6B Mercury приземлился в Исландии. Цель переброски самолета, призванного играть ключевую роль в случае ядерной войны, в Пентагоне не уточнили.