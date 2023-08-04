Военный эксперт назвал преимущества новейшей ракеты для истребителя Су-57 Эксперт Дрозденко заявил, что новая ракета для истребителя Су-57 способна разворачиваться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-57

Новая ракета РВВ-МД2 для истребителя Су-57 способна разворачиваться в полете, чтобы поразить противника, который находится позади самолета, заявил NEWS.ru военный эксперт, главный редактор портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. По его словам, США тоже разрабатывают аналогичные ракеты, но наши ракеты уже находятся на этапе войсковых испытаний.

Новые ракеты пятого поколения РВВ-МД2 превосходят другие во всем — дальности поражения, мощности, максимальной скорости. Она может стрелять в заднюю полусферу самолета, то есть развернуться и поразить противника, который находится сзади. Вот такая умная и хорошая ракета, — рассказал Дрозденко.

Он добавил, что также впервые в ракетах такой дальности использовали систему управления — она направлена на ее стабилизацию в автономном полете. При этом подобные ракеты у американцев — на этапе опытно-конструкторских работ.

Соответственно, выход на этап испытаний они планируют в среднем на 2030-2035 года, — заявил Дрозденко.

Военный эксперт Виктор Мураховский ранее отмечал, что уникальность РВВ-МД2 заключается в использовании инерциальной системы управления. Она предназначена не только для управления, но и для стабилизации ракеты в автономном полете. Снаряд сможет достичь цели даже при отсутствии каких-либо сигналов и внешних ориентиров.