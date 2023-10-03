Военный эксперт назвал первостепенную задачу ВС РФ перед зимой Военэксперт Матвийчук: ВС РФ могут ставить задачу дойти до Харькова перед зимой

Первостепенной задачей Вооруженных сил РФ перед зимой будет выход к окраинам Харькова, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, если зима будет теплой, то российские военнослужащие будут находиться в активной обороне, но если будет суровый мороз, не исключены позиционные бои.

Я полагаю, что до зимы мы должны будем подойти к окраинам Харькова, по возможности занять предместья, а потом уже готовиться к зиме. Сейчас сложно предугадать, какая будет зима. Если она будет теплой, будет активная оборона, будем выполнять активные задачи. Если зима будет суровой, значит будут позиционные бои, будем находиться в позиционном противостоянии, — заявил Матвийчук.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ заявил, что российские войска своими действиями в зоне проведения специальной военной операции (СВО) значительно ослабили боевой потенциал противника. По его словам, ВСУ нанесен серьезный урон.

Также глава российского военного ведомства заявил, что Генштаб ВС России не планирует проводить дополнительную мобилизацию, так как в данное время военнослужащих для СВО достаточно благодаря твердой патриотической позиции россиян.