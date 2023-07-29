Военный эксперт назвал особенность используемых ВСУ северокорейских ракет Военный эксперт Кнутов: северокорейские ракеты не предназначены для украинских РСЗО

Фото: U.S. Air Force

Ракеты Северной Кореи, перехваченные в море, не предназначены для используемых Украиной реактивных систем залпового огня, сообщил Lenta.ru военный эксперт Юрий Кнутов. В связи с этим данные боеприпасы будут малоэффективными на поле боя, отметил он.

У этих ракет есть определенные отличия от тех, которые предназначены для РСЗО советской разработки. Эти особенности могут влиять на точность ведения огня, на их применение, — объяснил Кнутов.

Эксперт обратил внимание на заявления о том, что северокорейские ракеты плохо срабатывают. По мнению Кнутова, причина этого может заключаться в особенностях подготовки снарядов. Еще одним фактором он назвал срок годности боеприпасов.

Если они были выпущены очень давно, прошли все сроки хранения. Северная Корея могла отправить партию, которая подлежала списанию и последующей утилизации, — резюмировал Кнутов.

Ранее издание Financial Times сообщило, что украинские военные используют ракеты, произведенные в Северной Корее, для ударов по ВС РФ. Откуда именно у ВСУ появилось соответствующее вооружение, не уточняется. По информации издания, снаряды КНДР часто дают осечку, однако дефицит боеприпасов вынуждает украинскую армию использовать их.