Военный эксперт назвал основные преимущества танка «Армата» Военный эксперт Дандыкин назвал электронику и защищенность преимуществами танка «Армата»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основной боевой танк Т-14 «Армата»

Российский танк Т-14 «Армата», задуманный как боевая машина четвертого поколения и выпущенный небольшой партией, является будущим российских бронетанковых сил, рассказал в беседе с Lenta.ru ветеран боевых действий капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Среди неоспоримых преимуществ «Арматы» перед западными «конкурентами» эксперт назвал электронику и защищенность.

Это танк с другими возможностями, в том числе он может управлять другими боевыми машинами. В нем и другая электронная начинка, и другая защищенность — гораздо более эффективная против противотанковых ракет. Leopard, Challenger и дорогой французский танк Leclerc по характеристикам, которые заложены в «Армате», уступают ей, — подчеркнул Дандыкин.

Он рассказал, что сейчас танк оснащен орудием калибра 125 мм, в перспективе предполагается увеличение калибра до 152 мм, что откроет для машины новые возможности по уничтожению бронетехники противника.

Ранее сообщалось, что 19 июля российская группировка войск «Юг» впервые применила танки Т-14 «Армата» в зоне специальной военной операции на Украине. Несколько машин участвовали в бою, после чего были выведены с передовой. В настоящее время испытания Т-14 продолжаются.