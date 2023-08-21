Военный эксперт назвал основную сложность в перехвате дронов ВСУ Военный эксперт Подберезкин: перехватить дроны тяжело из-за их малозаметности

Фото: МО РФ

Сложность в отражении атак украинских беспилотных летательных аппаратов заключается в том, что их тяжело обнаружить, рассказал в беседе с Lenta.Ru директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. По его словам, композитные или деревянные устройства, летящие на небольшой высоте, перехватить практически невозможно.

Перехват беспилотников, особенно если это легкие беспилотники, которые сделаны из композитных материалов или дерева и летят на небольшой высоте до 50 м, практически невозможен. <...> Также определенная тихоходность беспилотников предопределяет возможности для борьбы с ним, — пояснил аналитик.

Он добавил, что для обнаружения такого беспилотника на расстоянии семи и более километров необходимо создать сеть соответствующих матч и таких матч должно быть много. Кроме того, есть проблема в средствах ликвидации БПЛА, так как относительно дешевые ракеты для ПВО стоят около полумиллиона долларов, в то время как беспилотник — $120–150.

Здесь комплекс вопросов, который нужно решать. В том числе и создавать принципиально новые средства борьбы с беспилотниками. Предстоит много сделать и, по сути, придумать новую систему противовоздушной обороны, — резюмировал Подберезкин.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе системы ПВО сбили два беспилотника. По его словам, один БПЛА уничтожили в Белгородском районе, а второй — в Шебекинском городском округе. По предварительным данным, в результате атаки пострадавших нет, есть незначительные повреждения.