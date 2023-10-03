Военный эксперт назвал наиболее эффективное оружие против снайперов Военный эксперт Кнутов: лучше всего уничтожает снайперов самоходная артиллерия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для борьбы со снайперами противника на поле боя существует ряд действенных методов, рассказал в беседе с Lenta.ru военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. По его словам, наиболее эффективным и при этом неожиданным способом нейтрализации замаскированных стрелков является применение против них самоходной артиллерии.

Как ни странно, самым эффективным является самоходная артиллерия, которая может одним снарядом уничтожить снайпера, — пояснил эксперт.

Он также рассказал, что недавно на вооружении Российской армии появились и специальные антиснайперские комплексы-роботы. Они в автоматическом режиме исследуют пространство в поисках оптики противника. При ее обнаружении лазерное устройство автоматически ослепляет эту оптику, делая ее мутной и непригодной к использованию.

Эти комплексы очень востребованы в войсках, и они начали сейчас поступать на линию боевого соприкосновения, — подчеркнул Кнутов.

Ранее журналисты американской газеты The New York Times опубликовали материал, в котором рассказывается, как российские дроны рассекречивают позиции украинских снайперов. В век тепловизоров бойцам ВСУ «приходится платить» за каждый выстрел, говорится в публикации. По словам издания, совершенно неважно, как хорошо замаскирован снайпер: дрон вычислит его в любом случае.