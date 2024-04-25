Военный эксперт назвал космические возможности нового комплекса С-500 Военксперт Коротченко: комплекс С-500 сможет сбивать космическое оружие

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый зенитный ракетный комплекс С-500 сможет сбивать спутники и оружие США, которые они могут вывести в космос, рассказал в беседе с «Царьградом» военный эксперт Игорь Коротченко. По его словам, этот комплекс будет ответом России Штатам на орбитальные американские челноки.

Эксперт подчеркнул, что Штаты стали активно развертывать военный компонент в космосе, в частности, использовать орбитальный беспилотник X-37B. Такой аппарат может в теории нести различные виды оружия и атаковать Россию с орбиты.

Как раз С-500 является российским ответом на орбитальные многоразовые американские челноки, которые могут быть в любой момент в достаточном количестве развернуты в космосе, — объяснил специалист.

Коротченко отметил, что самолет X-37B, который является частью американской программы по милитаризации околоземного пространства, дал старт развертыванию космического оружия нового поколения. Комплекс С-500 — это ответ на купирование будущих новых угроз, подытожил военный эксперт.

Ранее военный обозреватель полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, что новая зенитная ракетная система С-500 смотрит намного дальше своих предшественников. По его словам, в орудии теперь стоит совершенная система наведения.