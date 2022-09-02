Военный эксперт назвал главную проблему для украинского контрнаступления «Известия»: военные эксперт Шурыгин назвал главную проблему для контрнаступления Киева

Фото: Ukraine Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что Киев бросил в бой все стратегические резервы, которые украинское руководство накапливало несколько месяцев. Эксперт добавил, что украинские военные несут резко подскочившие потери, так как попадают под обстрелы обычным и высокоточным оружием. По его словам, в Закарпатской области на 2 сентября объявили траур из-за огромных потерь 128-й горно-пехотной бригады.

Бросив в бой стратегические резервы, которые Киев накапливал несколько месяцев, он надеялся за считанные дни добиться успеха и разгромить российскую группировку за Днепром, — рассказал Шурыгин.

Он указал на то, что по украинским каналам начали объявлять, что на самом деле никто не наступал, а ВСУ при этом сообщили, что не станут называть «освобождённые» населённые пункты.

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале ранее обратился к российским военнослужащим и выдвинул им ультиматум — либо бежать, либо сдаться. Глава государства также пообещал, что склады, штабы и техника ВС РФ будут уничтожены. Он при этом уточнил, что у российских солдат «не будет ни одной безопасной базы» от Крыма до Харьковской области. Украинская сторона неоднократно опровергала сообщения о том, что военные начали крупномасштабное наступление на Херсонскую область и призывали следить за официальными сообщениями.