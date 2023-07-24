Военный эксперт назвал цели ВСУ в Москве и Московской области Военный эксперт Кнутов: дроны ВСУ направлены на военные объекты Москвы и Подмосковья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Здание Министерства обороны

Атаки беспилотников ВСУ в Москве и Московской области в первую очередь нацелены на военные объекты, заявил NEWS.ru военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, в Подмосковье украинскую армию интересуют штабы, органы управления и воинские части, а в Москве — здания Минобороны РФ и Генштаба.

Если мы говорим о Подмосковье, то это штабы, органы управления, воинские части, а если о Москве, то это здания Минобороны РФ, Генштаба и другие военные цели. Но дроны сбиваются с курса и попадают в гражданские объекты, — сказал Кнутов.

По словам эксперта, учитывая опыт Крыма, система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) может эффективно защищать от беспилотников, а ее развитие и грамотное размещение поможет создавать «купола» над Москвой и другими крупными российскими городами.

Конечно, задача ставится, чтобы они до Москвы не долетали, и, я думаю, что со временем она будет решена, учитывая, что, например, в Крыму было нейтрализовано 17 беспилотников, из которых 14 подавили с помощью РЭБ. Это говорит о том, что система РЭБ может эффективно защищать от беспилотников. Развитие систем РЭБ, грамотное размещение, повышение мощности этих станций, расширение частотных характеристик — все это позволит полностью создавать «купола» над Москвой, Петербургом и другими крупными городами, — добавил Кнутов.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что беспилотники атаковали российскую столицу утром 24 июля. В результате ударов пострадавших нет, повреждены два нежилых здания. Один из дронов попал в офисное здание на проспекте Лихачева. В результате удара у бизнес-центра выбило окна на верхних этажах. Позже стало известно, что второй беспилотник попал в здание на Комсомольском проспекте недалеко от Министерства обороны России

Представители Минобороны России назвали произошедшее террористическим актом, совершенным Украиной. По данным ведомства, дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение.