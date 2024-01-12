Военный эксперт нашел секрет «невидимости» бомбы «Дрель» Военэксперт Дандыкин: системе ПВО сложно заметить бомбу «Дрель» из-за ее размера

Фото: Дмитрий Решетников/ТАСС

Авиационная бомба «Дрель»

Авиационная бомба «Дрель» является очень маленьким снарядом, который системы противовоздушной обороны, как правило, не замечают, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, то же самое можно сказать о других боеприпасах, в том числе о тех, которые оснащены УМПК.

«Дрель» называют «невидимой». Действительно, системам ПВО очень сложно заметить такой маленький объект, как авиационная бомба. Тем более когда она идет на высокой скорости. Однако то же самое можно сказать и про другие бомбы, например с УМПК, — объяснил Дандыкин.

ВС России могут доставлять «Дрель» стандартными самолетами, в том числе новейшими истребителями пятого поколения Су-57. По его словам, особенность бомбы заключается еще и в том, что борты смогут остаться за пределами зоны поражения ПВО.

Уверен, что «Дрель» будет постоянно совершенствоваться. Не зря же официально пока не озвучены все характеристики этой бомбы. Возможно, она сможет летать и на 50–60 километров. И даже больше, — добавил эксперт.

Ранее военэксперт Александр Артамонов заявил, что бомба «Дрель» имеет более высокую точность, чем неуправляемые боеприпасы. При этом он отметил, что по сравнению с другими планирующими снарядами «Дрель» менее эффективна.