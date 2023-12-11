Военный эксперт напомнил о способах защиты при применении химоружия Эксперт Дандыкин: военные должны носить противогаз для защиты от химоружия

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военные могут защититься от отравляющего вещества иприт с помощью противогазов, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Так он прокомментировал заявление Минобороны о готовящейся Украиной провокации с применением химоружия в зоне спецоперации. По его словам, если ВСУ попытаются использовать иприт против ВС РФ, то речь будет идти о террористических методах ведения боевых действий.

Если ВСУ попытаются использовать иприт против российских военных, эта ситуация станет из ряда вон выходящей. По сути, это будет очередной террористический метод. Поскольку иприт оказывает влияние на дыхательные пути, военные могут защититься от него, надев противогаз, — отметил Дандыкин.

Эксперт объяснил, что иприт — это боевое отравляющее химическое вещество, которое парализует дыхательные процессы и вполне способно превратить человека в калеку. Дандыкин добавил, что немецкие военные впервые применили его во время Первой мировой войны.

В те годы иприт называли «королем отравляющих веществ». При этом хочу отметить, что это не настолько мудреный газ, чтобы Киев закупал ингредиенты у Германии. Я думаю, что украинцы сами могут его сделать. Я также допускаю, что они могут собрать и применить против нас «грязную бомбу», возможности у ВСУ для этого есть, — высказался военэксперт.

Начальник войск РХБЗ ВС России Игорь Кириллов ранее заявил, что ВСУ могут применить биологическое и химическое оружие в зоне спецоперации из-за провала контрнаступления. По его словам, после этого Киев обвинит Россию в использовании нестандартных форм ведения боевых действий.