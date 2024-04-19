Военный эксперт допустил появление у ВСУ долетающего до Сибири беспилотника Военэксперт Леонков: у Украины может появиться долетающий до Сибири беспилотник

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Вооруженные силы Украины в перспективе могут обзавестись беспилотными летательными аппаратами, способными долететь до Сибири, рассказал NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. Однако он усомнился, что это была бы их собственная разработка. Эксперт предположил, что такие дроны ВСУ могут предоставить западные партнеры.

Я допускаю, что подобного рода беспилотники могут появиться на Украине, но это не украинская разработка. Скорее всего, это помощь партнеров. Для создания такого дальнего беспилотника нужно много знать и иметь соответствующие комплектующие, которых у Украины нет. Это двигатели, системы управления. Все это из-за рубежа, — заявил Леонков.

Спроектировать такие беспилотники могут только американские и британские конструкторские бюро, продолжил он. Собирать их будут уже на Украине. При этом Леонков считает, что в Киеве назовут дроны собственной разработкой для отведения подозрений от Запада. Эксперт также отметил, что сегодня беспилотники преодолевают расстояния более 1000 километров, используя спутники Starlink.

Один спутник Starlink — 1400 км. Сейчас их в космосе находится порядка 4,5 тысячи. Они могут неограниченно предоставлять дальность и управление в режиме реального времени. Все упирается только в летно-технические характеристики, — заключил Леонков.

Ранее Леонков предположил, как Россия ответит на поставку ракет ATACMS Украине. По ним могут принять такое же решение, как по поставщикам истребителей F-16: аэродромы стран — помощников Украины в этом случае станут законной целью для ВС России.