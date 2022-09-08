Военный эксперт Дандыкин предостерег Польшу от провокаций на Балтике

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Польша рискует «оконфузиться», если решит спровоцировать военно-морские силы России в Калининграде, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По словам специалиста, несмотря на наличие у Варшавы подлодок и надводных кораблей, они не идут ни в какое сравнение по боеспособности с российской группировкой, пишет «ПолитЭксперт».

Он напомнил, что на одной из двух основных баз Балтфлота, которая находится в Балтийске, размещается группировка, способная дать серьезный отпор противнику.

Там не только корабли, подлодки, но и береговые ракетно-артиллерийские войска, мощные сухопутные подразделения. Бойцы оснащены мощным, самым современным оружием. Убойный потенциал Балтийского флота ВС РФ больше, чем у ВМС Польши. Если столкновение произойдет, это выйдет боком для Варшавы и закончится ее большим конфузом, — уверен эксперт.

В августе в Минобороны России сообщили, что три истребителя МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» были перебазированы на аэродром Чкаловск Калининградской области в рамках стратегического сдерживания . В ведомстве уточнили, что во время полета самолеты отработали взаимодействие с истребителями 6-й армии ВВС и ПВО, а также морской авиацией Балтфлота.