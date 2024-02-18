Военный аналитик заявил о новом ударе по имиджу Киева Военный аналитик Коротченко: сдача Авдеевки стала ударом по имиджу Киева

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/www.imago-images.de/Global Look Press

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в комментарии РИА Новости назвал потерю Авдеевки индикатором того, что Украина не может выиграть на поле боя. Военный эксперт подчеркнул, что победа ВС России нанесла колоссальный удар по имиджу Киева и усилила деморализацию ВСУ. Эта тенденция уже углубилась после недавних кадровых перестановок в украинской армии и назначения нового главкома Александра Сырского, отметил аналитики.

Я бы обратил внимание на то, что это событие произошло во время работы Мюнхенской конференции по безопасности, где ведущие западные лидеры обсуждают дальнейшую судьбу Украины, оказание военной помощи. Разумеется — это колоссальный удар по имиджу Киева, — объяснил Коротченко.

Военный аналитик добавил, что взятие Авдеевки отодвинет линию фронта от Донецка и количество обстрелов города со стороны ВСУ снизится.

Ранее военкор ВГТРК Александр Сладков написал, что российские войска сейчас двигаются в сторону Работино, которое, как и Орехов, обязательно возьмут. Он предположил, что на Кураховском направлении, в Угледаре и Времевском выступе украинские силы попадут в «котлы». Военкор посоветовал после взятия Авдеевки не торопиться и последовательно продвигаться к Славянску, который во многом стал символом борьбы Донбасса.